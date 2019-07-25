الرجل الطائر يفشل في عبور بحر المانش

2019/07/25 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل بطل العالم الفرنسي للدراجات المائية، فرانكي زاباتا، اليوم الخميس في الوصول إلى الجانب الآخر من بحر المانش بعد تحليقه فوقه باللوح الطائر “فلايبورد” المزود بمحرك نفاث.وقال أحد أعضاء فريقه الفني إن زاباتا فشل في محاولته لعبور القناة الإنجليزية، حيث لم يصل لمنصة الهبوط المثبتة على متن قارب في البحر للتزود بالوقود.وقام زاباتا

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