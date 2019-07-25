2019/07/25 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس قررت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تكليف اللواء عماد الدليمي بمهام وكيل الوزارة لشؤون الشرطة.وجاء في الوثيقة التي حصلت “خطوة برس” على نسخة منها إنه “بناءً على موافقة الوزير ياسين الياسري تقرر تكليف اللواء عماد محمد محمود بتمشية مهام وكيل وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، لحين التسمية للمنصب اصوليا”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة… تكليف اللواء عماد محمد بمهام وكيل الداخلية لشؤون الشرطة وكالة خطوة برس.

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