2019/07/25 | 12:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – بغداد
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أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن إكمال 40 بالمئة من جدولها الزمني الخاص بالتهيئة لانتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في نيسان من
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات تكمل 40% من مستلزمات إجراء الانتخابات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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