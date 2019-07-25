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مفوضية الانتخابات تكمل 40% من مستلزمات إجراء الانتخابات


مفوضية الانتخابات تكمل 40% من مستلزمات إجراء الانتخابات
2019/07/25 | 12:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن إكمال 40 بالمئة من جدولها الزمني الخاص بالتهيئة لانتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في نيسان من

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