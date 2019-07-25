عشرات القتلى والجرحى بعد ثلاثة انفجارات بالعاصمة الأفغانية

2019/07/25 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قتل 15 شخصا على الأقل صباح اليوم الخميس، في تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول، كما أعلن مسؤول مشيرا إلى انفجارين آخرين في

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