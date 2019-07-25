ايزيدي ينقذ حياة 70 شخص في النمسا، وحكومة فرنسا تكرمهُ

2019/07/25 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نصر حاجي اقدم شاب ايزيدي من اهالي بعشيقة وبحزاني على انقاذ حياة عائلة نمساوية من موت محتوم بعد تعرضهم لهجوم بسكين من احد الاشخاص المدمنين على المخدرات، وانقذ كذلك ما يقارب 70 طالبة وطالب فرنسيين كانوا في حفلة تعارف في السفارة.الشاب “اسامة جلال جمعة الياسكو” الذي يسكن مدينة فيينا في النمسا …

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