بعثة علمية تعثر على “عالم مفقود” في قاع بحر البلطيق

2019/07/25 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..درست البعثة العلمية البولندية اللتوانية آثار غابة غمرتها مياه بحر البلطيق منذ 10 آلاف عام.وذلك بالقرب من مدينة كلابيدا اللتوانية.وجاء في مقال نشرته مجلة Science in Poland العلمية البولندية أن العلماء يعتبرون أن الغابة كانت كثيفة واختفت تحت الماء في آخر المرحلة الجليدية حين بدأ يتشكل بحر البلطيق نتيجة […]

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