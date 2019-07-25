الحكيم يحمل الاجهزة الامنية مسؤولية حماية المواطنين والمنادين بحقوقهم المشروعة

2019/07/25 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم الاجهزة الامنية مسؤولية حماية المواطنين والمنادين بحقوقهم المشروعة.وقال الحكيم في بيان صحفي :” ان الاهمال الحكومي والتجاهل وعدم الاصغاء لمطالب المعتصمين من ذوي الشهادات العليا وسط العاصمة ، احد اسباب استهدافهم واقتحام مكان اعتصامهم مما ادى الى اصابة عدد منهم “.واضاف : ” اننا ، اذ […]

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