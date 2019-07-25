ازمة التعيينات..بين ..فساد الحكومات ..و تنامي التقنيات .

2019/07/25 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ.د.ضياء واجد المهندس بالامس مررت ظهرا على ابنائنا المعتصمون من حملة الشهادات العليا امام بوابة وزارة التعليم العالي، ولم احاول ان اتحدث اليهم ، بالرغم من معرفتي لكثير منهم و اطلاعي على مشاكلهم ، خشية ان احسب مثل النواب الذين مروا لالتقاط صور بغية الاستفادة منهم اعلاميا ، واستغلالهم سياسيا” ..ولا يختلف الحال مع ابنائنا […]

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