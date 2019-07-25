بيان غريب و جمل لغوية ملغومة في لقاء العبادي و ابو مازن: رسائل من رصاص

2019/07/25 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق جمع لقاء مشترك عقد في بغداد ،اليوم الخميس، الامين العام لحزب الجماهير الوطنية رئيس كتلة المحور الوطني النيابية أحمد عبدالله عبد ، مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، فيما بحث الطرفان الوضع السياسي و”أهمية الابتعاد عن سياسة المحاور” للحفاظ على سيادة القرار العراقي.وذكر بيان لمكتب الجبوري تلقت “يس عراق” نسخة منه، […]

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