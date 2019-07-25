رئيس الجمهورية يهنئ رئيس وزراء بريطانيا الجديد ويؤكد رغبة العراق بتطوير العلاقات الثنائية

2019/07/25 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس برقية تهنئة الى رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بمناسبة توليه مهام منصبه.

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