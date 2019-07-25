الدفاع التركية: تحييد 4 من عناصر حزب العمال في غارات شمالي العراق

2019/07/25 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد سلاح الجو التركي غاراته على مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

واكدت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن سلاح الجو شن غارات ضد عناصر تنظيم حزب العمال في منطقتي الزاب ومتينا، شمالي العراق, وأوضحت أن الغارات جرت بالتوازي مع عملية المخلب.

وبيّنت أن الغارات استهدفت أسلحة وتحصينات ومخابئ تابعة لحزب العمال الكردستاني وأسفرت عن تحييد اربعة من عناصره.

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