الشباب والرياضة ترفع مستوى التنسيق مع الاقليم واتحاد الكرة استعدادا لغرب آسيا

2019/07/25 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رفعت وزارة الشباب والرياضة مستوى التنسيق مع إقليم كردستان والاتحاد العراقي لكرة القدم استعدادا لبطولة غرب آسيا التاسعة للمنتخبات بكرة القدم حيث زارت لجنة العلاقات والتشريفات المشكلة من قبل الوزارة ملعب فرانسو حريري في محافظة أربيل للوقوف على اخر التحضيرات الخاصة بتضييف مباريات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات السعودية والكويت والبحرين والاردن.وقال رئيس […]

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