الزراعة تعلن عن زيادة كبيرة بالمساحات المزروعة لمحصول السمسم بكافة المحافظات

2019/07/25 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … كشفت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن زيادة كبيرة بالمساحات المزروعة لمحصول السمسم بكافة المحافظات.وقالت الوزارة، في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “الموسم الزراعي الحالي شهد زيادة كبيرة بالمساحات المزروعة لمحصول السمسم ضمن خطتها الصيفية المقررة في المحافظات كافة، نتيجة توفر المياه من اجل زيادة الإنتاج المحلي وتأمين الأمن […]

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