المباشرة بتهيئة طريق يا حسين جنوبي بغداد

2019/07/25 | 12:13

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الخميس 25 يوليو 2019 | 11:42 صباحاً | عدد القراءات : 26

بغداد/...أعلنت أمانة بغداد، الخميس، المباشرة بتهيئة الطريق ( يا حسين ) جنوبي العاصمة.

وقالت الأمانة، في بيان، إن ملاكاتها "في دائرة المشاريع قامت باعمال تهيئة الطريق ( يا حسين ) والذي سيخصص كطريق إضافي للزائرين القاصدين زيارة أربعينية الامام الحسين ( ع ) ضمن مدينة بغداد".

وأضافت، أنه "تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية والأنقاض عن الطريق من اجل ان يكون سالكاً امام حركة السير والمرور وستعمل على إدامته وتأهيله".

وأشار إلى، أن "الطريق هو محاذي للطريق الرئيسي بغداد بابل ويبدأ من جسر بغداد وحتى علوة الرشيد وبطول 5 كم".





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