قائممقام سنجار: خلايا داعش النائمة أصبحت أقوى

2019/07/25 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن قائم مقامقضاء سنجار شمالي العراق محما خليل عن مقتل إيزيدي بهجوم شنه تنظيم “داعش” الإرهابي على جبل سنجار، مشيرا إلى أن خلايا التنظيم النائمة أصبحت أقوى مما كانت عليه عام 2014.وقال خليل في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “تنظيم داعش شن هجوما على جبل سنجار أسفر

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