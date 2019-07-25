وزير الكهرباء من النجف : معدل انتاج الطاقة وصل ذورته الى 19 ألف ميغا واط خلال العام الحالي

2019/07/25 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب وصول انتاج الطاقة الوطنية الى الذورة في العام 2019 الى 19 الف ميغا واط ، وهو انتاج غير مسبوق .وقال الخطيب في كلمة بافتتاح محطة النداء التحويلية شمالي النجف :” ان كوادر الوزارة ، الهندسية والفنية ، ماضية في انجاز المشاريع التنموية الداعمة لديمومة وزيادة انتاج الطاقة الكهربائية “.

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