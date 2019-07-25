بعد عقود التنظيف.. شبهات فساد في بغداد عبر “مقاولين ثانويين”

2019/07/25 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- قال عضو لجنة النزاهة النيابية عن بغداد جواد حمدان، إن لجنته طالبت وجهت كتبا رسمية لوزارة المالية ومحافظة بغداد لتزويدها بموازنة العاصمة، وأبواب صرفها لكي تستطيع متابعة المشاريع التي تنفذها محافظة بغداد.وقال حمدان لـ/SNG/، إن “هناك عدة ملفات فيها شبهات فساد تخص محافظة بغداد”، مضيفاً “طالبنا بكتب رسمية وزارة المالية ومحافظة بغداد لتزويدنا بموازنة ...

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