العيادات الشعبية تشغل جهاز (ألبت سكان)لتشخيص الإصابة بالأمراض السرطانية

2019/07/25 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

قررت دائرة العيادات الطبية الشعبية أنشاء وتشغيل مركز طبي نموذجي لجهاز بت سكان وسيكلوترون لتشخيص الإصابة بالأمراض السرطانية التي يضطر المريض للسفر خارج العراق للحصول على هذه الخدمة مما يوفر عليه عناء وكلفة السفر.

وقال مدير عام الدائرة الدكتور حازم عبد الرزاق الجميلي، حسب بيان لوزارة الصحة، اليوم الخميس، ان "الدائرة قررت أنشاء وتجهيز وتشغيل مركز طبي نموذجي لجهاز بتي سكان وسيكلوترون لتشخيص الإصابة بالأمراض السرطانية التي يضطر المواطن للسفر خارج العراق للحصول على هذه الخدمة مما يوفر عليه عناء وكلفة السفر وستكون أجور الفحص مناسبة قياسا بالمبالغ الخيالية التي يصرفها في الخارج".

واضاف، ان "البناية المخصصة للمشروع ستكون في مدينة الطب مجاور مستشفى الأورام ومقابل استشارية مستشفى بغداد وهي في طور البناء وتقوم الشعبة الهندسية في الدائرة بالإشراف على تنفيذ المشروع ليتم انجازه بالسرعة الممكنة ووفق أفضل المواصفات وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

وأوضح، أن "المشروع ينفذ بالشراكة مع الجمعية الطبية التعاونية كطرف ودائرة العيادات الطبية الشعبية ومدينة الطب كطرف ثاني وحسب قانون دائرتنا رقم 89 لسنة 1986 المعدل.

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