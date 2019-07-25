شرطة ديالى تعلن انتهاء العملية الامنية الخاصة بمسك الضفة الشرقية لنهر دجلة

2019/07/25 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … اعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، اليوم الخميس، عن انتهاء العملية الامنية الخاصة بمسك الضفة الشرقية لنهر دجلة مقابل قرية العبايجي في محافظة صلاح الدين وصولا الى النقطة المقابلة لمنطقة الغالبية.وقال العبادي في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “القوات الامنية استمرت ولمدة خمسة ايام متوالية في […]

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