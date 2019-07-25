2019/07/25 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أعلن نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي عن السبب الذي كان يدفعه في الغالب لمهاجمة زعيم ائتلاف دولة ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاعرجي يعلن سبباً رئيسياً كان يدفعه لمهاجمة المالكي بشدة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاعرجي يعلن سبباً رئيسياً كان يدفعه لمهاجمة المالكي بشدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).