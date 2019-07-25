2019/07/25 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلن نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي عن السبب الذي كان يدفعه في الغالب لمهاجمة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وقال الاعرجي في مقابلة مع “قناة السومرية” إنه “لم ير المالكي منذ ما قبل الانتخابات النيابية”، مؤكداً “وجود اتصالات معه”.وبعد أن سأله المذيع عن السبب الذي كان يجعله […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعرجي يعلن سبباً رئيسياً كان يدفعه لمهاجمة المالكي بشدة المركز الخبري الوطني.

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