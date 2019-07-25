2019/07/25 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الخميس، انهاء العملية الامنية الخاصة بمسك ضفة نهر دجلة بالكامل.وقال قائد شرطة المحافظة اللواء فيصل كاظم العبادي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تم انهاء العملية الامنية الخاصة بمسك الضفة الشرقية لنهر دجلة مقابل قرية العبايجي في محافظة صلاح الدين وصولا الى النقطة المقابلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة ديالى تنهي العملية الامنية الخاصة بمسك ضفة نهر دجلة بالكامل وكالة خطوة برس.

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