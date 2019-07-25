مفاجأة غير سارة لميسي حجم الخط

2019/07/25 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تمر سوى 24 ساعة على إعلان اتحاد “كونميبول”، عن إيقاف ليونيل ميسي لمباراة واحدة على خلفية طرده من “كوبا أمريكا 2019″، حتى ظهرت تقارير جديدة تفيد بأن “البرغوث” مهدد بعقوبة أخرى.وبحسب صحيفة “TyC” الرياضية الأرجنتينية، فإن قائد منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، مهدد بالإيقاف لمدة ستة أشهر من قبل اتحاد كرة القدم في

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