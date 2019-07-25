مساعد جوجل يستجيب لأوامر تساعدك على النوم

2019/07/25 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..تعرف شركة جوجل أن سماع رد المساعد الصوتي بصوت عال وواضح عند محاولة النوم أمر مزعجًا، لهذا قامت الشركة بإيقاف استجاباته عندما تطلب من الذكاء الاصطناعي AI الصوتي إطفاء الأنوار المتصلة عن طريق Google Home أو جهاز Nest Hub.وذكرت الشركة، انها ” قامت بتعديل وتحديث جديد سيستجيب الجهاز فقط مع رنين لإعلام المستخدم […]

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