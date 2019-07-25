سفرة وزير النفط ترجئ استجوابه والفتح يريد البدء بـ

2019/07/25 | 12:52

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بغداد:سومر نيوز

عزا النائب عن تحالف الفتح بد الامير الدبي، اليوم الخميس، استضافة وزير النفط ثامر الغضبان في مجلس النواب...

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