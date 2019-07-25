العراق في المركز 77 بتصنيف الفيفا الجديد

2019/07/25 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حافظ المنتخب العراقي، على مركزه في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر اليوم الخميس.

وجاء المنتخب العراقي في المركز الـ(77) برصيد (1315) نقطة، بينما حل منتخب أسود الرافدين في المركز التاسع آسيوياً، بعد منتخبات إيران واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والامارات والسعودية والصين.

كما حافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف العالمي، برصيد (1746) نقطة، يليه منتخب البرازيل برصيد (1726) ثم فرنسا برصيد (1718) نقطة، ثم انكلترا في المركز الرابع برصيد (1652) نقطة.

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