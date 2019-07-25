سائرون: الدولة العراقية “منهارة” وعبد المهدي يتحمل “الإخفاقات”

2019/07/25 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- قال النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، ان واجب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن يغير حال البلد لاسيما في ملف الدرجات الخاصة.واضاف المعموري في حديث متلفز لـ”قناة السومرية” ان الدولة العراقية “منهارة”، محملاً عبد المهدي مسؤولية “الإخفاقات الحكومية”.وتابع المعموري “نرفض الضغوط على عبد المهدي بشأن المناصب الخاصة”.واشار الى ان “الشخصيات ...

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