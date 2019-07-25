2019/07/25 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤول مكتب مجلس النواب العراقي كربلاء المقدسة في تصريح (لوكالة نون الخبرية) ان اجمالي نشاطات المكتب للفصل التشريعي الاول من عمر الدورة النيابية الحالية هو 119 فعالية ونشاط متنوع شمل اقامة ورش قانونية وندوات حوارية ولقاءات مواطنين وجلسات استماع واستقبال تظاهرات.وقال عباس فاضل قنبر كان من المفروض ان يكون اليوم الخميس الموافق 25/7/2019هو اخر يوم من الفصل التشريعي الاول من عمر مجلس النواب العراقي الدورة الحالية مبينا ان مكتب كربلاء وحسب توجيهات هيئة رئاسة المجلس النيابي مستمر في تحقيق الورش القانونية والندوات لتسجيل اكبر قدر ممكن من اراء المواطنين وتصوراتهم المختلفة ايمانا من المجلس النيابي بالشراكة الناجحة مع المواطن في صناعة القانون،مؤكدا ان الاحصائية اعلاه لاتشمل نشاطات ممثلي كربلاء تحت قبة البرلمان العراقي التي يقومون بها من خلال مكاتبهم الخاصة وجولاتهم الميدانية ولقائاتهم بالمسؤولين بشان طلبات وحاجات المواطنين

واضاف الكمبر ان مكاتب مجلس النواب هي ممثليات للمجلس النيابي في المحافظات تعمل على تحقيق اكبر قدر من التواصل بين ابناء المحافظة ونوابها من جهة ومجلس النواب ولجانه النيابية المختلفة من جهة اخرى حسب ما اكدته المادة 151 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي والتي اكدت في نصها (تفتتح مكاتب للمجلس في المحافظات لتأمين التواصل بين نواب المحافظة وجماهيرها).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (119 ورشة وندوة ولقاء حققه مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة كربلاء المقدسة للفصل التشريعي الاول) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (119 ورشة وندوة ولقاء حققه مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة كربلاء المقدسة للفصل التشريعي الاول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).