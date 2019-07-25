الدفعة الأولى من الحجاج تغادر غزة صباح اليوم

2019/07/25 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر صباح اليوم الخميس، الفوج الأول من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة، إلى الديار الحجازية لأداء مناسك الحج.بلع عدد الفوج الأول من حجاج غزة 800 حاج غادر غزة عبر معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي ومنه إلى مطار جدة في المملكة السعودية لأداء فريض الحج.ويشار إلى أن …

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