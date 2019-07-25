علماء يتابعون تحركات الدببة البيضاء الكترونيا في منطقة القطب الشمالي

2019/07/25 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..ركب العلماء في دائرة يامالو- نينيتس ذات الحكم الذاتي في أقصى شمال روسيا طوقين إلكترونيين على رقبتي دبتين بيضاوين تقطنان جزر بحر كارا في المحيط المتجمد الشمالي.وتم تزويد الطوقين بمرسلات فضائية روسية الصنع من طراز ” أرغوس” لها اتصال بنظام الملاحة الفضائية الروسية “غلوناس” تسمح بمتابعة تحركات الحيوانين.وجاء على […]

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