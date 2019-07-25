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وزير النفط: العجز وتعليمات الموازنة يعرقلان تعيين خريجي الهندسة الكيميائية


وزير النفط: العجز وتعليمات الموازنة يعرقلان تعيين خريجي الهندسة الكيميائية
2019/07/25 | 12:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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