نائب يعلق عضويته في البرلمان احتجاجاً على ’’تسويف’’ طلب استجواب وزراء بسبب نفط كردستان

2019/07/25 | 12:57

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن النائب يوسف الكلابي ، الخميس 25 تموز 2019، تعليق عضويته في البرلمان احتجاجاً على &rsquo...





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