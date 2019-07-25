2019/07/25 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، كاظم الصيادي، عن منع مدير التصاريح الامنية في وزارة النفط الحضور الى لجنة النزاهة للادلاء بالمعلومات والوثائق التي لديه الى اللجنة.وقال الصيادي في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، إن “لجنة النزاهة اليوم لها موعد مع مدير التصريحات الامنية في وزارة النفط ولكنه لم يحضر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط تمنع مدير تصاريحها الامنية من حضور البرلمان المركز الخبري الوطني.

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