2019/07/25 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" المجموع الكلي للحجاج الداخلين للديار المقدسة وصل الى 36845 منهم 23698 بمكة المكرمة والمتبقون في المدينة المنورة".واضافت الهيئة بحسب بيانها، ان" هذا العدد من الحجاج وصل عبر 71 رحلة جوا و 336 حافلة برا".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مكة_تجمعنا| الحج والعمرة تعلن وصول اكثر من 36 الف حاج الى الديار المقدسة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مكة_تجمعنا| الحج والعمرة تعلن وصول اكثر من 36 الف حاج الى الديار المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).