2019/07/25 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلق عدد من أصحاب الشهادات العليا المعتصمين أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة بغداد مداخل مبنى الوزارة ومنعوا الموظفين من الدخول إلى المبنى، مطالبين بفتح تحقيق بحادث الدهس بدراجة نارية (ستوتة) الذي تعرض له المعتصمون أمام الوزارة وتسبب بإصابة نحو 5 منهم احدهم بحالة حرجة.وقال منسق الاعتصام عباس علي لوسائل الإعلام …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المعتصمون من أصحاب الشهادات العليا يغلقون مداخل مبنى وزارة التعليم النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعتصمون من أصحاب الشهادات العليا يغلقون مداخل مبنى وزارة التعليم) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعتصمون من أصحاب الشهادات العليا يغلقون مداخل مبنى وزارة التعليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).