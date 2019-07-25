صور .. مراسم دفن ضحايا مجزرة كركوك وتضارب بشأن الجهة المنفذة ومقتل ضابط

2019/07/25 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شهد قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك قبل ظهر يوم الخميس مراسم دفن 9 اشخاص قتلوا بنيران استهدفت كانت تقلهم على طريق كركوك – بغداد.

واجرى ذوي الضحايا مراسم دفن جماعي لقتلاهم الى مأواهم الاخير حضرها جمع غفير في قرية "حفتغار" التابعة لداقوق.

وتضاربات الانباء حول حادثة مقتلهم فقد ذكر دريس حاجي عادل، نائب مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني بأنهم قتلوا على ايدي عناصر من تنظيم داعش في كمين على الطريق المذكور.

غير ان مصدر امني مسؤول قال ان هؤلاء الاشخاص قتلوا اثناء محاولتهم الفرار من القرية المقصوفة بنيران قوات الشرطة الاتحادية الذين ظنوا انهم عناصر من داعش.

وتعرضت قرية "حفتغار" لقصف بالهاون من جهة مجهولة لتسقط القنابر على مسكن المدعوة / فوزية عبدالله عبدالرحمن/ تولد 53 ربة بيت تسكن القرية اعلاه مما ادى الى اصابتها واصابة كل من. طارق عباس عزيز /تولد 78 يعمل موظفا في صحة داقوق و فرياد فاروق عباس /تولد 2007 طالب، و عزالدين عباس عزيز / تولد 82 مهنته، وتم نقلهم الى مستشفى داقوق لتلقي العلاج، بحسب المصدر.

وابلغ المصدر شفق نيوز، ايضا بأن حادثة ثالثة وهي اثناء وصول ضابط خفر مركز شرطه داقوق م اول محمد قاسم الى المستشفى لتدوين افادات المصابين لتحدث مشادة كلامية بينه وبين ضباط من الاتحادية انتهى بإطلاق النار على "قاسم" وقلته في الحال.

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