محافظ بغداد يعلن اقامة مباراة النجوم في يوم الاثنين المقبل بملعب الشعب

2019/07/25 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الخميس، الاتفاق على اقامة مباراة النجوم في يوم الاثنين المقبل بملعب الشعب بين نجوم منتخبنا الوطني الفائز بكأس اسيا ٢٠٠٧ ونجوم منتخب بغداد.وذكر الجزائري خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع النجمين احمد راضي ويونس محمود أقيم في ديوان محافظة بغداد وبحسب بيان تلقته وكاله صدى ان “ريع المباراة التي

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