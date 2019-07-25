القبض على متهمين وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد

2019/07/25 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الأمنية القبض على متهمين وفق مواد قانونية مختلفة في العاصمة بغداد.و ذكر بيان لقيادة عمليات بغداد انه :” تم القبض على (4) متهمين بترويج المخدرات وتعاطيها في مناطق: البتاوين، الزعفرانية، الاورفلي، ومتهم وفق المادة (444/التسليب) في منطقة حي الجهاد، و متهم بالإرهاب ضمن مناطق غربي بغداد”.واضاف انه :” تم اعتقال متهمين […]

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