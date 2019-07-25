قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي تحبط تعرضا لداعش بأطراف خانقين

2019/07/25 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوة من الحشد الشعبي، الخميس، تعرضا لداعش في أطراف قضاء خانقين في ديالى.وقال آمر اللواء ٢٣ بشير مزاحم العنبكي ان "قوة من الفوج الثاني التابع للواء ٢٣ في الحشد تمكنت من رصد تسلل لداعش بالكاميرات الحرارية في قرى مردان (الزور) باتجاه قرى علياوه في أطراف خانقين، وفتحت نيران اسلحتها عليهم بشكل مباشر ما ...

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