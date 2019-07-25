مقتل ملازم بمركز شرطة قضاء داقوق على يد ضابط في الشرطة الاتحادية

2019/07/25 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل ملازم بمركز شرطة قضاء داقوق على يد ضابط في الشرطة الاتحادية.وقال المصدر، لوكالة/ بدر نيوز/، إن “الملازم محمد قاسم في مركز شرطة قضاء داقوق قتل اليوم، على يد ضباط في الشرطة الاتحادية”.وأضاف، أن “ذلك جاء على خلفية مشادة كلامية بينهما أثناء تدوين إفادات عدد […]

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