2019/07/25 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، اليوم الخميس، أن قانون انتخابات مجالس المحافظات يسمح للفاسدين والحيتان الكبيرة لترشيح انفسهم على انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.وقال العقابي في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، إن “كتلة النهج الوطني البرلمانية اقترحت بإبعاد الشخصيات السياسية المشمولة في العفو العام بأن لا يتم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النهج الوطني تحذر من عودة “الحيتان” و”أبية” الفساد عبر انتخابات نيسان المركز الخبري الوطني.

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