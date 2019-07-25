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لهذا السبب يتحدث البعض أثناء نومهم


لهذا السبب يتحدث البعض أثناء نومهم
2019/07/25 | 13:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  

العهد نيوز – بغداد

كشفت دراسة حديثة أنّ 66% من السكان في الولايات المتحدة سبق وتحدثوا خلال نومهم.

وعلى الرغم من أن العلماء لا يعرفون تحديداً السبب

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