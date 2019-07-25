الاطاحة بتاجر مخدرات شرق بغداد

2019/07/25 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت الشرطة الاتحادية، القبض على متاجر بالمواد المخدرة وضبط كميات منها بحوزته في بغداد.

وقال إعلام الشرطة الاتحادية في بيان تلقت تلقت "العهد

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