الانواء الجوية : طقس حار في عموم البلاد

2019/07/25 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي،اليوم الخميس، عن ارتفاع درجات الحرارة العظمى في بعض مناطق العراق الى 50 مْ.وذكر بيان لـ الهيئة تلقته ان “طقس اليوم الخميس سيكون حاراً في عموم مناطق البلاد فيما تبلغ الحرارة العظمى بالمنطقة الجنوبية 50 مْ”.وأضافت، ان “طقس غد الجمعة سيكون مشمساً حاراً ولا تغير في الحرارة عن

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