2019/07/25 | 13:07

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نائب يعلق عضويته في مجلس النواب لهذا السبب

الخميس

25

تموز

2019 :

01:01 pm

27

النائب يوسف الكلابي يعلق عضويته في مجلس النواب احتجاجا على عدم حضور

الوزراء المستضافون الى جلسة المجلس

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