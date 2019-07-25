ديالى: نصف عمالة الاطفال نازحون

2019/07/25 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..اكد مجلس محافظة ديالى، الخميس، بان نصف عمالة الاطفال هم نازحون ارغمتهم ظروف المعيشية الصعبة على العمل.وقالت عضو مجلس ديالى نجاة الطائي في حديث لـ/ المعلومة/، إن” نصف عمالة الاطفال في اسواق والمجمعات الصناعية او التجارية في مراكز المدن ومنها بعقوبة ينتمون الى اسر نازحة تعيش اوضاع انسانية صعبة ومعقدة”.واضافت […]

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