2019/07/25 | 13:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى ..
اكد مجلس محافظة ديالى، الخميس، بان نصف عمالة الاطفال هم نازحون ارغمتهم ظروف المعيشية الصعبة على العمل.
وقالت عضو مجلس ديالى نجاة الطائي في حديث لـ/ المعلومة/، إن” نصف عمالة الاطفال في اسواق والمجمعات الصناعية او التجارية في مراكز المدن ومنها بعقوبة ينتمون الى اسر نازحة تعيش اوضاع انسانية صعبة ومعقدة”.
واضافت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: نصف عمالة الاطفال نازحون) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد مجلس محافظة ديالى، الخميس، بان نصف عمالة الاطفال هم نازحون ارغمتهم ظروف المعيشية الصعبة على العمل.
وقالت عضو مجلس ديالى نجاة الطائي في حديث لـ/ المعلومة/، إن” نصف عمالة الاطفال في اسواق والمجمعات الصناعية او التجارية في مراكز المدن ومنها بعقوبة ينتمون الى اسر نازحة تعيش اوضاع انسانية صعبة ومعقدة”.
واضافت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: نصف عمالة الاطفال نازحون) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى: نصف عمالة الاطفال نازحون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).