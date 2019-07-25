2019/07/25 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس علق النائب يوسف الكلابي، اليوم الخميس، عضويته في البرلمان وذلك احتجاجا على عدم تسليم كردستان واردات النفط والمنافذ، فضلا عن تسويف مطالب استجواب وزيري المالية والنفط.وقال الكلابي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “يعلم الله سبحانه وتعالى أنني تصديت لهذا العمل إلا لأكون صوت المستضعفين من هذا الشعب العزيز دون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكلابي يعلق عضويته احتجاجاً على عدم تسليم كردستان واردات النفط والمنافذ وكالة خطوة برس.

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