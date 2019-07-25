طريقة استخدام خرائط جوجل لتذكيرك بمكان وقوف سيارتك

2019/07/25 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..مع استخدام المزيد من السيارات، قد يصبح من الصعب العثور على مكان للوقوف أو الجراج، ناهيك عن صعوبة تذكر المكان الذي أوقفت فيه سيارتك، ولكن لا تقلق يمكنك الآن استخدام خرائط جوجل لتذكيرك بذلك.في البداية ستحتاج إلى حفظ مكان وقوف سيارتك على الخريطة، كما يمكنك أيضًا تعيين إشعارات لبيانات مواقف السيارات، بمجرد العثور […]

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