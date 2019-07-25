العثور على وكر يضم اسلحة متنوعة غربي الانبار

2019/07/25 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من قيادة عمليات الجزيرة على وكر يضم اسلحة متنوعة غربي الانبار.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني :” بناءً على اعترافات احد الإرهابيين الملقى القبض عليهم، عثرت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الجزيرة على وكر شرق عكاشات ، يضم ٦ صواريخ كورنيت ومدفعين ٢٣ ملم و SPG9 واعتدة ودراجات”.

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