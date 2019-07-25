مجموعة متوازنة للعراق في تصفيات آسيا لكرة الصالات

2019/07/25 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات، منتخب العراق في المجموعة الاولى لمنطقة غرب آسيا الى جانب منتخبات البحرين والكويت والإمارات وفلسطين.واجريت القرعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة 31 منتخباً وطنياً، إذ ستنطلق منافسات التصفيات مطلع شهر تشرين الاول المقبل.ومن المقرر ان يعلن الاتحاد الاسيوي عن مكان اقامة مباريات مجموعة العراق، حيث […]

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